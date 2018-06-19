Денис Х., январь 2012, Республика Бурятия

Денис родился в январе 2012 года, а Николай — в марте 2010 года. Подвижный Дениска обожает прогулки на свежем воздухе и ни минутки не сидит на месте.

Номер анкеты: 7sxna-6v7k

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Бурятия: 8 (3012) 44-75-84.