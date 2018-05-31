Даминика Н., март 2010, Челябинская область

Даминика родилась в марте 2010 года, Даниил — в октябре 2003 года, Дарина — в сентябре 2004 года, Дмитрий и Диониссий — в августе 2007 года, Дарьяна — в ноябре 2008 года, а Диана — в июле 2002 года. Сестры и братья в этой семье отлично ладят между собой. Несмотря на разницу в возрасте, ребята много времени проводят вместе: придумывают новые игры, читают вслух сказки или просто разговаривают обо всем, что весело и интересно.

Номер анкеты: dcqxz-1f5u

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области: 8 (351) 232-39-12.