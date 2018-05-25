Кирилл Ж., декабрь 2002, Санкт-Петербург

Кирилл родился в декабре 2002 года. Ответственный Кирилл всегда готов выполнить любое поручение воспитателей. Сверстникам подросток тоже охотно помогает, поэтому неудивительно, что у этого открытого мальчика много друзей. Кирилл посещает несколько кружков. А самое любимое его увлечение — мотоциклы.

Номер анкеты: cvjhz-106nc

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