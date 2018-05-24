Валерия О., август 2005, Санкт-Петербург

Валерия родилась в августе 2005 года. Обаятельная Лерочка с радостью идёт на контакт с людьми, никогда не обижает маленьких. Валерия практически всегда пребывает в приподнятом настроении, ей нравятся забавные и подвижные игры. Лера — особенная девочка, но это не мешает ей общаться с детьми и взрослыми, радоваться жизни.

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Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге: 8 (812) 576-27-25, 8 (812) 576-26-30, 8 (812) 576-26-33.