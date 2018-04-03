"Арифметика добра" представляет книгу профессиональной приемной мамы

Ежемесячная выплата на первого ребенка: что это такое и как ее получить?

Ежемесячная выплата на первого ребенка: что это такое и как ее получить?

Презентация книги английского автора мировых бестселлеров, профессиональной приемной мамы Кэти Гласс "Ты меня полюбишь?" пройдет 11 апреля в Москве. Книга была переведена на русский язык и выпущена в России по инициативе фонда "Арифметика добра".

На презентации выступят учредитель фонда "Арифметика добра" Роман Авдеев, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, исполнительный директор благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь" Яна Леонова, исполнительный директор проекта "Детские деревни — SOS" Николай Слабжанин. Фрагменты книги прочтут известные актеры и телерадиоведущие: Ксения Стриж, Тутта Ларсен, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анна Гарнова, Екатерина Дубакина.

Все желающие обсудить важные вопросы, связанные с усыновлением, приглашаются к дискуссии, регистрация по ссылке>>.