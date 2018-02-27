Анатолий Я., октябрь 2011, Челябинская область

Анатолий родился в октябре 2011 года. Толя — общительный, покладистый и ласковый мальчишка. Сообразительный ребенок легко находит выход из любой ситуации. Малыш умеет разбирать и собирать пирамидку, играть с матрешкой, с удовольствием катает мяч, строит башенки из кубиков. Подвижный, но в то же время спокойный Толя отлично ладит с окружающими.

Номер анкеты: dceav-25spe

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