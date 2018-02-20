Маргарита Х., декабрь 2011, Челябинская область

Маргарита родилась в декабре 2011 года. Чувствительная и эмоциональная девочка живо отзывается на просьбы педагога, может выполнять несложные задания — взять неваляшку в руки или погладить зайку. Рита пока не умеет обслуживать себя сама и питается при помощи воспитателя. Маргарита любит похвалу, на добрые слова реагирует улыбкой.

Номер анкеты: dceav-1gv4j

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области: 8 (351) 232-39-12.