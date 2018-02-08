Ольга П., май 2004, Красноярский край

Ольга родилась в мае 2004 года. Хозяйственная Оля любит готовить, мастерить поделки и ухаживать за цветами. А еще девочка поддерживает порядок в игровой комнате и с радостью откликается на просьбы о помощи. Оля активно участвует в жизни школы и класса. Ни один концерт не проходит без участия этой задорной девочки.

Номер анкеты: 97i3o-1kq7n

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Красноярском крае: 8 (391) 230-00-73, (391) 291-77-36.