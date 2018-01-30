Ксения Б., Челябинская область

Ксения родилась в январе 2003 года. Ксюша — образец современной девушки: спортивная, образованная, творческая, целеустремленная. Самостоятельная школьница любит заниматься с маленькими детьми, готовит вкусные блюда и всерьез задумывается о будущем. Главные увлечения Ксении — кулинария, актерское мастерство и рукоделие. Со своими работами мастерица не раз побеждала на городских и областных конкурсах.

Номер анкеты: dcx9j-2ayo

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области: 8 (351) 232-39-12.