Партнеры «Найди меня, мама» устроили познавательный праздник для детей

25 декабря 2017 года в "Музее автомобильных историй" прошла экскурсия для детей-воспитанников нескольких московских детских домов. Дети познакомились с устройством автомобиля и увидели уникальную коллекцию игрушечных авто. А после познавательной части началась развлекательная — "сладкий" мастер-класс по приготовлению шоколадного фондю и концерт с участием студентов московских театральных вузов.

Мероприятие проводится уже во второй раз. Впервые экскурсия для воспитанников детских домов состоялась в декабре 2016 года.

Организаторы акции — благотворительный фонд "САФМАР", Фонд Николая Расторгуева и специалисты музея. На праздник приехали гости с подарками — кураторы проекта по усыновлению "Найди меня, мама", который был создан МИА "Россия сегодня" совместно с "САФМАР" и Фондом Николая Расторгуева.