Второй сезон "Ты супер!": как подать заявку и стать участником

Телеканал НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik объявляет о начале кастинга на второй сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Участниками смогут стать дети из приёмных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Результаты первого отборочного тура станут известны зимой 2018 года.

Все участники должны пройти кастинг. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить анкету участника.

Организаторы обращают внимание, что к заявке нужно прикрепить видеоролик, где участник представляется: фамилия и имя (можно псевдоним), возраст, город, в котором он живет, и где воспитывается (проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой.

Также отдельным видеофайлом нужно добавить запись нескольких выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Каждый видеофайл в названии должен содержать имя и фамилию участника кастинга. Альтернативные варианты подачи заявки описаны здесь>>.