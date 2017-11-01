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Найди меня, мама

Алекс Гилберт: приемным детям главное не врать

09:1301.11.2017
(обновлено: 09:14 01.11.2017)
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© БФ "Арифметика добра"Алекс Гилберт и Анна Кузнецова в Москве.Алекс Гилберт и Анна Кузнецова в Москве.
© БФ "Арифметика добра"

На минувшей неделе в России побывал Алекс Гилберт – когда-то родившийся в России, но в два года усыновленный новозеландской супружеской парой. Став взрослым, Алекс нашел своих биологических родителей и создал проект "I am adopted", помогающий приемным детям, ставшим взрослыми, найти своих родных. "Лучше не скрывать правду от ребенка, но не настаивайте – пусть он сам проявит или не проявит свой интерес", — так советовал Алекс Гилберт на встрече с приемными родителями в фонде "Арифметика добра", принявшем Алекса у себя в гостях.

Марина Лепина специально для проекта "Найди меня, мама"

"Знание лучше, чем незнание", — так считает Алекс Гилберт. После долгих поисков, найдя биологических маму и отца, он испытал успокоение. Да, признается молодой человек, сначала, 4 года назад, после первой встречи с матерью он испытал разочарование и даже раздражение – все оказалось не совсем так, как хотелось бы, мама не проявила радости от этой встречи. Но теперь Алекс чувствует удовлетворение, что все так сложилось, и считает себя счастливым человеком. Родная мама Алекса — когда-то он был Александром – оставила его в роддоме. До двух лет малыш жил в архангельском детдоме, а потом за ним приехали Дженис и Марк. Эта новозеландская супружеская пара стала в 1994 году приемными родителями Алекса. А еще они взяли мальчика Андрея, разница между детьми была 3 месяца.

Сейчас Алексу 25 лет, он почти забыл русский язык – может читать, но не может говорить. Но появился стимул снова выучить его – ведь теперь Алекс хочет общаться с Михаилом, своим кровным отцом, и его семьей. В Новой Зеландии не принято скрывать факт принятия в семью сироты, и более того – там это считается в порядке вещей. Кстати, там нет и детских домов: если вдруг ребенок остается без родителей, ему в срочном порядке подыскивают профессиональную приемную семью. Дженис и Марк рассказали Алексу и Андрею, когда те немного подросли, о том, что они сироты из России и были усыновлены. Но этот факт никак не влиял на взаимоотношения в семье – дети и взрослые горячо любят друг друга до сих пор. Когда Алекс стал проявлять интерес к своим корням и признался маме и папе, что хочет найти своих кровных родителей, те хоть и взволновались, но и не подумали мешать сыну, и помогли ему в поисках и в первом путешествии в Россию 4 года назад.

Тогда с помощью соцсетей Алекс разыскал сначала свою биологическую мать Татьяну, а уже потом и отца, Михаила. Татьяна не проявила горячих родительских чувств. Как рассказывает Алекс, он очень нервничал в предвкушении этой встречи. Но был разочарован равнодушием матери. Возможно, это было болезненным знанием, но в то же время Гилберт был рад, что поиски увенчались успехом. Татьяна рассказала сыну, что родила его, будучи совсем девчонкой, а в 90-е годы было очень трудное материальное положение, и она решила, что не справится. К тому же она была одна – с отцом ребенка юная Таня поссорилась задолго до рождения сына, и его отец даже не знал об этом. Как выяснилось, Татьяна сама когда-то жила в детском доме – возможно, такой горький жизненный опыт тоже наложил отпечаток на ее будущую жизнь, и повлиял тем самым и на судьбу Алекса.

Зато встреча с кровным отцом оказалась совсем иной. Михаил, который живет в Санкт-Петербурге, сначала просто не поверил этой новости – откуда у него сын? Известие мужчина воспринял с восторгом и осыпал Алекса при встрече подарками. Семья Михаила с радостью встретила юношу у себя дома. Теперь у Алекса есть сестричка – маленькая дочка Михаила Соня. "Моя семья таким образом выросла! Теперь у меня есть и новозеландская семья, и российская. Мне было интересно увидеть людей, в которых те же гены, что у меня. Ведь я не видел их никогда в жизни. И я рад, что это осуществилось", — говорит Алекс Гилберт. Получив собственный опыт поиска своих кровных родителей, Алекс Гилберт создал собственный проект "I am adopted", чтобы помочь и другим, ставшим сиротами в детстве, найти свои корни.

В эти дни Алекс Гилберт приехал в Россию уже повторно. Путешествие оказалось очень насыщенным: Алекс побывал в своем детском доме в Архангельске, снова съездил в гости к Михаилу, своему кровному папе, и даже встретился с Анной Кузнецовой, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, рассказав ей о своем проекте. А еще Алекса Гилберта заинтересовала работа благотворительного фонда "Арифметика добра", который тоже погружен в решение проблем социального сиротства. Побывав в гостях в фонде, Алекс провел две встречи – с приемными подростками и приемными родителями, рассказывая свою историю и отвечая на многочисленные вопросы, ведь проблема взаимодействия приемной семьи с кровными родственниками ребенка волнует практически каждого, кто погружается в эту сферу. "Не было ли у вас чувства вины – например, мыслей, что вы виноваты в том, что вас бросили родители, как иногда думают о себе сироты?" — интересовались приемные родители на встрече с Алексом Гилбертом в фонде "Арифметика добра".

"Я никогда не осуждал себя. Просто хотел задать вопрос матери: "Почему?" — пояснил молодой человек. Как замечает Алекс Гилберт, сложен не только сам поиск кровных родных, но и знание. Кто-то, например, узнает, что его биологические родители уже умерли – и это тоже может быть тяжелым испытанием. В этом случае важна поддержка приемной семьи. Бывают случаи, когда кровные родители сами не хотят общаться, и это тоже эмоциональный удар. "Поэтому мы и создали наш проект — чтобы поддерживать таких же ребят, как я, в сложных ситуациях", — поясняет Алекс. Он советует приемным родителям не проявлять инициативу – в какой-то момент ребенок сам начнет задавать вопросы, и вот тут врать не стоит. Будьте открытыми и не красьте прошлое вашего приемного ребенка в мрачные или искусственно яркие цвета, пусть он узнает все, как было. "Мои родители спокойно говорили со мной о моем прошлом – когда я сам этого хотел. И они говорили мне: может быть, однажды ты вырастешь и найдешь своих кровных родителей. Я советую поступать так всем приемным мамам и папам", — советует Алекс Гилберт.

Благотворительный фонд "Арифметика добра" и проект Алекса Гилберта приняли решение о взаимоподдержке. Сайты фонда и проекта будут обмениваться историями приемных семей и приемных детей, которые, став взрослыми, разыскали своих родных. "У каждого из нас есть прошлое – без него нас просто нет. Каждому важно знать свои корни, — замечает Диана Машкова, руководитель Клуба "Азбука приемной семьи" фонда "Арифметика добра". — Необходимо принять эту ситуацию и уважать историю ребенка, его самого и его родственников. Важно, что это поможет ребенку осознать себя в этом мире и быть психологически целостной личностью, а также сохранить добрые отношения с приемными родителями или усыновителями".

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