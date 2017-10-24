Артур А., март 2007, Челябинская область

Артур родился в марте 2007 года. Жизнерадостный и веселый Артур никогда не позволит грустить окружающим. Он знает многое о жизни животных и их повадках. Друзей и взрослых Артурчик удивляет умением найти ответ на любой вопрос и выпутаться из непредвиденной ситуации. Юный философ и преданный друг, Артур всегда в центре внимания.

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