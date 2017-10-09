Мария М., декабрь 2010, Нижегородская область

Машенька родилась в декабре 2010 года. Эта ласковая и улыбчивая девочка очень любит возиться с куклами, рисовать домики и слушать сказки.
Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области: 8 (831) 434-14-44, (831) 433-52-41.
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