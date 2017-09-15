Полина П., октябрь 2007, Иркутская область

Полина родилась в октябре 2007 года. Полиночка никогда не сидит сложа руки, она всегда чем-то занята. Полина посещает спортивную секцию, занимается пением и танцами, а в свободное время она рисует, собирает пазлы, читает сказки и смотрит детские журналы. Придумать и организовать игру для этой озорной девчонки — не проблема. Полина легко находит общий язык с людьми.

Номер анкеты: a2el7-194zq

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