Татьяна Т., октябрь 2014, Красноярский край

Татьяна родилась в октябре 2014 года. Жизнерадостная, эмоциональная, ласковая Таня любит играть со своей куколкой: баюкает, укладывает спать, кормит с ложечки, катает на коляске. А пока кукла-дочка спит, деловая Танюша учится: собирает доски-вкладыши, старается говорить, но пока — только свое имя и простые слова.

Номер анкеты: 97of8-36f4

Куда обращаться: Телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Красноярском крае: 8 (391) 230-00-73, (391) 291-77-36.