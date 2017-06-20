Влад К., октябрь 2007, Курганская область

Влад очень добрый и отзывчивый. Мечтает о том, что станет доктором и будет лечить людей. Очень хочет найти семью и быть похожим на папу и маму и чтобы, может быть, у него появился младший брат. Мечтает по выходным гулять и играть с семье, ходить за грибами. Влад любит заниматься строительством — сам обрабатывает деревяшки, собирает кормушки для птиц. Говорит, работать с деревом его научил дедушка. Влад парень хозяйственный, ему нравится что-то чинить, например велосипед. Пока велосипеда у него нет, но есть самокат, на котором он любит кататься. А если вдруг нечего будет делать, то обещает построить целый вертолет.

Номер анкеты: ahuuu-53tt

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