Илья М., июнь 2004, Московская область

Илья родился в июне 2004 года. Как говорят про него воспитатели, парень он беспроблемный. Доброжелательный, отзывчивый Илья дружит и со сверстниками, и с воспитателями. Обожает домашних животных. Из всех занятий на улице предпочитает "строительство": работает с лопаткой, копает или роет тоннели для луж. Собирает мелкие пазлы и готов заниматься этим хоть целый день. С удовольствием рисует, раскрашивает картинки и собирает города из лего. Илья — хороший домашний ребенок, при этом старается быть самостоятельным.

Номер анкеты: czr77-17dtk

Куда обращаться: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, телефон 8 (495) 625-10-59