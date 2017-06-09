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Найди меня, мама

Семейные ценности: участницы "Ты супер!" ищут родителей и верят в чудо

10:0009.06.2017
(обновлено: 10:18 09.06.2017)
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Сестренки Аня и Зоя очень юные, но про них уже можно сказать, что они начинающие певицы международного масштаба. Они обе участвовали в вокальном конкурсе "Ты супер!" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они не сироты, но почти семь лет живут в детском доме вместе с братом Петей — их мама лишена родительских прав.

Детский дом далек от столичной жизни, он находится в Забайкалье. Конкурс стал для талантливых сестер возможностью не только показать себя, но и увидеть совсем другую жизнь, найти друзей из разных концов России и мира, пообщаться со звездами, которых они видели только по телевизору.

Аня — старшая, она родилась в марте 2000 года. На конкурс сестры приехали вдвоем, Аня выступила с песней "Желание", и ей не хватило двух голосов, чтобы пройти дальше. А вот Зоя покорила всех сначала народной композицией "Маков цвет", а затем "Ой, снег, снежок". И прошла в полуфинал! Аня осталась с сестричкой на конкурсе уже в качестве "взрослой" поддержки.

И все не зря! По итогам голосования Зоя получила приз зрительских симпатий и в финале конкурса на концерте в Кремле спела "Ах, Самара городок" вместе с "Бурановскими бабушками".

Но самое-самое главное — на конкурсе исполнилось заветное желание девочек… Организаторы помогли им встретиться с мамой, которую дети не видели шесть лет. Это был самый трогательный и важный момент для них обеих. Аня не смогла сдержать слез, когда рассказывала об этом: "С нами рядом наша мама. Нам этот проект подарил самый лучший, наверное, подарок в жизни. Я очень, очень рада. Я, конечно, не прошла, но зато у меня есть такой красивый диплом. Когда Зое четыре кнопки нажали, я заплакала. Я даже не плакала, когда мне не нажали!"

© РИА Новости / Илья Питалев"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"
© РИА Новости / Илья Питалев
"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"

Сейчас конкурс закончился, Зоя едет в тур с концертами вместе с другими финалистами, а Аня готовится к занятиям в школе и хотела бы принять участие во втором сезоне. И дети, конечно, ждут, что их найдет любящая семья и они смогут жить все вместе.

Аня забоится о младших, хотя и сама еще, собственно, ребенок, помогает им во всем, заботится. Она творческий и увлекающийся человек, помимо вокала занимается танцами, несколько лет ходила на хореографический кружок. Отлично ладит со всеми, и с детьми, и со взрослыми.

Зоя — лидер по натуре, веселая, активная, энергичная, успевает и хорошо учиться, и петь, и танцевать, и заниматься спортом.

Петя — средний по возрасту, настоящий мужичок. Очень трудолюбивый, часто мастерит что-то в столярной мастерской. Он общительный и спортивный, получил несколько наград за участие в лыжных гонках, в баскетбольных и футбольных матчах. И очень нежно привязан к сестрам.

Все трое — замечательные ребята, очень дружные. Но они все-таки еще очень юные и, конечно, им нужна поддержка, которую может дать только полноценная любящая семья.
Проект "Найди меня, мама" и конкурс "Ты супер!" вместе с Аней, Петром и Зоей надеются, что чудо произойдет, и дети найдут родителей.

Номер анкеты Ани: d86ln-vfyp
Номер анкеты Петра: d86ln-v9n5
Номер анкеты Зои: d86ln-v3bl

Куда обращаться: Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Забайкальском крае: 8 (3022) 35-23-58, 8 (3022) 32-47-13. По указанным телефонам можно узнать всю информацию, назвав номер анкеты. Напомним, для того чтобы получить данные о ребенке, потенциальные приемные родители должны быть зарегистрированы во всероссийской базе, то есть должны иметь сертификат о прохождении Школы приемных родителей. Это обязательное условие для усыновления, законодательно закрепленное с 2013 года.

Одним из организаторов конкурса "Ты супер!" является информационное агентство Sputnik. Наши коллеги-журналисты на протяжении всех трудных месяцев поддерживали участников и учредили специальные призы. Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян, поздравляя всех участников, сказала: "Мы все со школы помним, что красота спасет мир, но я думаю, что мир спасет доброта. Мы видели, как на этом конкурсе дети из разных стран подружились: девочки из Армении и Азербайджана, ребята из Украины. Вот для этого всего это шоу. И я хочу сказать спасибо своей Родине за то, что она такая, за то, что мы не бросаем своих. Мы все — супер!"

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