Международный фонд IFTI присоединяется к проекту "Найди меня, мама"

Международный фонд технологий и инвестиций IFTI присоединяется к проекту МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама". На 2017 год запланированы съемки видеоанкет детей, оставшихся без попечения родителей и имеющих особенности развитии и ограничения возможностей здоровья.

"Найди меня, мама" — благотворительный проект, инициированный благотворительным фондом "Сафмар", благотворительным фондом Николая Расторгуева и МИА "Россия сегодня". Он был начат год назад, в апреле 2016 года. За это время свои семьи нашли девять детей. Позже к проекту стали присоединяться и другие фонды. Так, благодаря БФ "Измени одну жизнь" проект расширил географию видеосюжетов, теперь стало возможным познакомиться с анкетами детей, живущих в отдаленных российских регионах.

В рамках проекта уже записано более ста видеороликов: каждый рассказывает историю одного из воспитанников детских домов. С присоединением фонда IFTI станет возможным расширить базу видеоанкет.