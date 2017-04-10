Никита М., июль 2015, Красноярский край

Никита родился в июле 2015 года. Подвижный, деятельный и любознательный Никитка интересуется всем, что происходит вокруг. Малыш охотно общается со взрослыми, радуется появлению близкого человека, подходит сам, улыбается и смеется. Эмоциональный Никита ярко показывает свои чувства: радость, интерес, иногда и недовольство.

Номер анкеты: 97of8-18xs

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