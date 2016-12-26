Василиса, 12 лет

Василисе 12 лет. Все называют ее Васей, и это для нее привычно и даже нравится. Василиса самая общительная и активная в своей группе. Ей бывает непросто справиться со своими эмоциями, и ей нужен близкий взрослый человек, который поможет направить энергию в нужное русло. Василиса любит что-то создавать своими руками.

Когда мы предложили ей сделать вазу для карандашей, она очень обрадовалась и предлагала свои идеи по ее украшению. Когда она вырастет, то сможет с радостью делать что-то своими руками — таких профессий очень много.

Для того, чтобы Вася смогла себя реализовать, жить полноценной жизнью, ей необходима семья.

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