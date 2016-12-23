Саша, 15 лет

Саше сложно разговаривать из-за проблем со слухом, но он любит находиться в компании друзей и педагогов. Он старается читать по губам и поддерживать разговор. Саша любит что-то делать своими руками и занимается спортом. Он очень отзывчивый и добродушный и всегда помогает тем, кто рядом. Саше нужны родители, которые научат его справляться с трудностями в общении и помогут реализоваться в жизни.

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