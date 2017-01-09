МЧС предупреждает о возможных ДТП в Москве из-за тумана

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главное управление МЧС по Москве предупредило о возникновении в столице в ближайшие часы сильного тумана с видимостью до 200 метров, из-за которого возможно увеличение числа ДТП.

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По информации ФГБУЦентральноеУГМС с14:00 09.01.17 до 11:00 10.01.17в Москве (включая ТиНАО) ожидается туман с видимостью 200-500м — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 9 января 2017 г.

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По данным ведомства, туман с видимостью 200-500 метров ожидается в Москве (включая ТиНАО) с 14.00 9 января до 11.00 10 января.

"Из-за тумана возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП", — говорится в сообщении.