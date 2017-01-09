Собянин рассказал о ходе строительства Кожуховской линии метро

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около 800 тысяч москвичей ожидают ввода Кожуховской линии метро, сообщил журналистам в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, столичные метростроители ведут работу и в выходные, и в праздничные дни. "Работа не прекращается ни на час", — сказал мэр.

В том числе продолжаются работы и по строительству Кожуховской линии метро. Собянин отметил, что ее ввода ожидают порядка 800 тысяч жителей. Ветка значительно улучшит транспортную ситуацию в прилегающих районах, в том числе разгрузит станции "Котельники" и "Выхино". Столичный градоначальник рассказал, что часть линии будет двухпутной. Он также отметил, что при строительстве используется уникальный проходческий щит размером с трехэтажный дом.

"Через два месяца будет запущен еще один щит, и надеемся, что плановые сроки окончания строительства в 2018 году будут выполнены", — сказал мэр.

Строительство Кожуховской линии метро началось в 2012 году, а должно закончиться, по предварительным планам, в 2018 году. Протяженность линии составит 17,5 километра, а загрузка — около 176 тысяч человек в час пик. Всего в окончательный состав ветки войдет восемь станций — "Нижегородская улица", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Салтыковская улица", "Лухмановская и "Некрасовка".

На линии будет две пересадочные станции — "Нижегородская улица", с которой можно будет перейти на Третий пересадочный контур (ТПК) подземки, и "Косино", с которой можно будет пересесть на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро. Предполагается, что "розовая" ветка метро будет запущена вместе с участок ТПК от станции "Нижегородская улица" до станции "Авиамоторная" — этот отрезок второго кольца московской подземки будет функционировать как часть Кожуховской линии до момента пуска других участков Третьего пересадочного кольца.