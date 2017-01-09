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Москва

Собянин рассказал о ходе строительства Кожуховской линии метро

12:5509.01.2017
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Строительство станции метро. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около 800 тысяч москвичей ожидают ввода Кожуховской линии метро, сообщил журналистам в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство станции Некрасовка Кожуховской линии метрополитена. Архивное фото
© Фото: АГН "Москва"
Кожуховская линия метро в Москве может быть частично запущена в 2017 году
По его словам, столичные метростроители ведут работу и в выходные, и в праздничные дни. "Работа не прекращается ни на час", — сказал мэр.

В том числе продолжаются работы и по строительству Кожуховской линии метро. Собянин отметил, что ее ввода ожидают порядка 800 тысяч жителей. Ветка значительно улучшит транспортную ситуацию в прилегающих районах, в том числе разгрузит станции "Котельники" и "Выхино". Столичный градоначальник рассказал, что часть линии будет двухпутной. Он также отметил, что при строительстве используется уникальный проходческий щит размером с трехэтажный дом.

"Через два месяца будет запущен еще один щит, и надеемся, что плановые сроки окончания строительства в 2018 году будут выполнены", — сказал мэр.

Строительство Кожуховской линии метро началось в 2012 году, а должно закончиться, по предварительным планам, в 2018 году. Протяженность линии составит 17,5 километра, а загрузка — около 176 тысяч человек в час пик. Всего в окончательный состав ветки войдет восемь станций — "Нижегородская улица", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Салтыковская улица", "Лухмановская и "Некрасовка".

На линии будет две пересадочные станции — "Нижегородская улица", с которой можно будет перейти на Третий пересадочный контур (ТПК) подземки, и "Косино", с которой можно будет пересесть на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро. Предполагается, что "розовая" ветка метро будет запущена вместе с участок ТПК от станции "Нижегородская улица" до станции "Авиамоторная" — этот отрезок второго кольца московской подземки будет функционировать как часть Кожуховской линии до момента пуска других участков Третьего пересадочного кольца.

Строительство станции "Хорошевская" Московского метро
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Строящийся участок довольно сложный, на нем сейчас работает около трех тысяч человек. Чтобы соблюсти установленные сроки число рабочих планируется увеличить практически вдвое.
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Чтобы уложиться в установленные сроки число рабочих планируется увеличить практически вдвое.
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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В 2018 году планируется запуск участка ТПК от станции "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии до станции "Нижняя Масловка". Протяженность данного участка составляет 12,4 километра.
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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На новом участке будут построены шесть новых станций метро: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское Поле", "Петровский Парк" и "Нижняя Масловка".
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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В этом году планируется ввести пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское поле" и "Петровский парк". "Деловой центр" готов на 80% и уже в сентябре его планируется передать московскому метрополитену.
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Рабочие на строительстве станции метро "Хорошевская" Третьего пересадочного контура в Москве.
Строительство станции метро Хорошевская Третьего пересадочного контура
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Строительство станции метро "Хорошевская" Третьего пересадочного контура в Москве.
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