В Москве 8 января пройдет зимний велопарад

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Завершением новогодних праздников в Москве станет зимний велопорад, который пройдет в столице во второй раз, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Заезд начнется в 11.00, собирать участников начнут в 10.00 на 3-ей Фрунзенской улице. Спортсменам предстоит проехать по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

"Велопарад не является спортивной гонкой, участников призывают не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны, средняя скорость которой не будет превышать 14-15 километров в час", — говорится в сообщении.

Велопарад проходит исключительно в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

Власти города предупреждают, что участникам запрещено приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы, газовые баллоны.

Для проведения велопарада 8 января в городе ограничат движение по 3-й Фрунзенской улице с 6.00 до 17.00, по Фрунзенской набережной с 10.45 до 13.15, по Пречистенской набережной с 11.15 до 12.55, по Кремлевской набережной с 11.25 до 12.45, по Москворецкой набережной с 11.35 до 12.35, по Китайгородскому проезду с 11.45 до 12.20, по Варварке с 11.50 до 12.25, по Москворецкой улице с 11.55 до 12.30.