Системы жизнеобеспечения Москвы в сильные морозы работают в штатном режиме

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Крепкие морозы не повлияли на бесперебойную работу систем жизнеобеспечения Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Все системы жизнеобеспечения города, включая объекты энергетики, в условиях сильных морозов работают в штатном режиме. Сбоев в тепло-энерго-газо- и водоснабжении потребителей не было", — сказал он.

Бирюков отметил, что коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают работы по уборке города после двухдневного снегопада.

"Только за последние сутки с объектов дорожного хозяйства на снегосплавные пункты вывезено порядка 430 тысяч кубометров снега, а с начала осенне-зимнего периода — 11,45 миллионов кубометров", — уточнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что под особым контролем коммунальных служб находится уборка от снега тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон.

Кроме того, в городе в круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.