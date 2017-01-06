Системы жизнеобеспечения Москвы в сильные морозы работают в штатном режиме

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Крепкие морозы не повлияли на бесперебойную работу систем жизнеобеспечения Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.
Бирюков отметил, что коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают работы по уборке города после двухдневного снегопада.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что под особым контролем коммунальных служб находится уборка от снега тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон.
Кроме того, в городе в круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.