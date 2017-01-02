В Москве на участке оранжевой ветки метро на два дня ограничат движение

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Движение поездов на участке "Медведково" – "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена ограничат в среду 4 и четверг 5 января из-за ремонтных работ, сообщает метро.

Уточняется, что движение поездов между "Медведково" и "Бабушкинской" будет организовано в челночном режиме (поезда будут ходить только по одному пути) с 10-минутными интервалами. Между станциями "Бабушкинская" и "Новоясеневская" и в обратном направлении поезда продолжат движение в обычном режиме, график не изменится.

4 и 5 января движение поездов между ст. "Медведково" и "Бабушкинская" будет ограничено в связи с ремонтными работами.#мосметро #информация pic.twitter.com/AajW2Jy3dk — Московское метро (@MetroOperativno) 2 января 2017 г.

​"Службы Московского метрополитена продолжают работу по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры. В рамках проводимых мероприятий с 5:30 утра 4 января до завершения работ 5 января будет ограничено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями "Медведково" и "Бабушкинская". В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января 2017 года, в 5 часов 30 минут утра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы специально запланированы на праздничные дни, когда пассажиропоток в московском метро минимален.

В столичном метрополитене просят жителей города планировать свои поездки заранее и приносят извинения за неудобства.