В Москве не оплатившие штрафы таксисты не будут получать субсидии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Московские таксисты с 1 января 2017 года будут получать субсидии только в случае отсутствия неоплаченных штрафов по ПДД и за эвакуацию.
В 2016 году для получения субсидии стоимость автомобиля у перевозчика по договору лизинга или за счет кредита не должна была превышать 1,5 миллиона рублей, машина должна быть не ниже экологического класса 3 и не старше 5 лет. Также у перевозчика не должно быть задолженностей по договорам лизинга, налогам и в отношении перевозчика не должно быть процедуры ликвидации или банкротства.
Согласно новому порядку, перевозчик в дополнение к предыдущим требованиям должен уплатить все штрафы по ПДД, за эвакуацию и хранение автомобиля.
В 2016 году от перевозчиков поступили заявки на получение субсидий для приобретения 6,4 тысячи автомобилей на общую сумму около 160 миллионов рублей, в 2015 году на 4 тысячи автомобилей общей стоимостью около 95 миллионов рублей.