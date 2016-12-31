В Москве к Новому году подготовили более 100 площадок для фейерверков

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Свыше 100 площадок для запуска фейерверков и салютов организовано во всех районах Москвы к новогодним праздникам, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Итого … 112 площадок вместимостью 29040 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Центральном административном округе столицы расположены две площадки вместимостью 2250 человек: одна — в Таганском районе, другая — в Пресненском.

Еще две площадки подготовлены в Северо-Восточном административном округе в районах Лианозово и Останкинский. Они готовы принять 1300 человек. В Восточном административном округе организовано 20 площадок общей вместимостью 3920 человек. Они находятся в районах Преображенское, Богородское, Гольяново, Сокольники, Метрогородок и других.

Десять площадок вместимостью 1100 человек расположены в Юго-Восточном округе. Запустить фейерверк можно будет в районах Люблино, Рязанский, Выхино-Жулебино, Марьино, Печатники и Капотня. В Южном округе готова 31 площадка на 6950 человек, в Юго-Западном — восемь вместимостью 2750 человек.

В Западном административном округе организовано 14 площадок на 3940 человек. Столько же площадок в Северо-Западном округе, но вместимостью 1590 человек. Одна площадка функционирует в Северном округе, ее вместимость — 150 человек. Зеленоградский административный округ подготовил шесть площадок на 3300 человек. Новомосковский и Троицкий округа — четыре площадки общей вместимостью 1790 человек.