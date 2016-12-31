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Москва

В Москве в праздники будут работать более двух тысяч спасателей и пожарных

10:3631.12.2016
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники обеспечат безопасность во время новогодних праздников в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС Дмитрий Ширлин.

Логотип Московского метрополитена на Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Московское метро впервые будет работать круглосуточно на Новый год
"В новогодние праздники будут дежурить 1700 человек личного состава и 400 единиц техники. Будет дополнительно привлечено более 450 добровольных пожарных и десять единиц техники", — сказал он.

Ширлин добавил, что Академия государственной противопожарной службы МЧС России выделит в помощь столичному главку 120 человек.

Он добавил, что на ряде крупных объектов, где пройдут праздничные мероприятия, усилят дежурную смену.

"Особенное внимание будет обращено на обеспечение безопасности на таких крупных площадках, как ВДНХ, Трубная и Тверская площади, Красная площадь", — отметил представитель МЧС.

Главная новогодняя елка России в ретростиле
Рабочие украшают Новогоднюю ёлку на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Автомобиль с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в Московский Кремль
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Дед Мороз за рулем автомобиля с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Специальный автопоезд с главной Новогодней елкой России въезжает на Красную площадь в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной Новогодней елкой России на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной Новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Дети у Новогодней ёлки на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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