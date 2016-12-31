В Москве в праздники будут работать более двух тысяч спасателей и пожарных

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники обеспечат безопасность во время новогодних праздников в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС Дмитрий Ширлин.

"В новогодние праздники будут дежурить 1700 человек личного состава и 400 единиц техники. Будет дополнительно привлечено более 450 добровольных пожарных и десять единиц техники", — сказал он.

Ширлин добавил, что Академия государственной противопожарной службы МЧС России выделит в помощь столичному главку 120 человек.

Он добавил, что на ряде крупных объектов, где пройдут праздничные мероприятия, усилят дежурную смену.

"Особенное внимание будет обращено на обеспечение безопасности на таких крупных площадках, как ВДНХ, Трубная и Тверская площади, Красная площадь", — отметил представитель МЧС.