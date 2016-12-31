В Москве в праздники будут работать более двух тысяч спасателей и пожарных
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники обеспечат безопасность во время новогодних праздников в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС Дмитрий Ширлин.
"В новогодние праздники будут дежурить 1700 человек личного состава и 400 единиц техники. Будет дополнительно привлечено более 450 добровольных пожарных и десять единиц техники", — сказал он.
Ширлин добавил, что Академия государственной противопожарной службы МЧС России выделит в помощь столичному главку 120 человек.
Он добавил, что на ряде крупных объектов, где пройдут праздничные мероприятия, усилят дежурную смену.
"Особенное внимание будет обращено на обеспечение безопасности на таких крупных площадках, как ВДНХ, Трубная и Тверская площади, Красная площадь", — отметил представитель МЧС.
Главная новогодняя елка России в ретростиле
Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.