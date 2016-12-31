Мавзолей Ленина будет закрыт из-за новогодних мероприятий

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 31 декабря и 1 января в связи с проведением новогодних мероприятий, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года осуществляться не будет", — говорится в сообщении.