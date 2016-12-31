В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул будет ограничена продажа алкоголя; в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепким спиртным, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой ёмкости, сообщает портал столичной мэрии в пятницу.

Изменить правила продажи должны будут только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", а также вблизи мест проведения детских ёлок и рядом с городскими парками.

"Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий", — прокомментировал руководитель московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.