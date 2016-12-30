Власти Москвы рассказали о ценах на эвакуацию автомобилей в 2017 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стоимость перемещения и хранения автомобилей на специализированных стоянках в Москве в будущем году останется на прежнем уровне, соответствующий приказ подписан в столичном департаменте транспорта и вступит в силу 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Несмотря на то, что сегодня эвакуация одного автомобиля обходится городу больше, чем в 8 тысяч рублей, мы приняли решение оставить стоимость перемещения и хранения автомобилей на прежнем уровне. Эти тарифы являются льготными и социально справедливыми. Важно подчеркнуть, что цены, несмотря на ежегодную инфляцию, остаются неизменными с сентября 2013 года", – отметили в пресс-службе департамента.

С июля этого года автовладельцы имеют право оплатить перемещение и хранение своего транспортного средства в течение 60 дней. Для тех, кто оплачивает эвакуацию до момента получения автомобиля, законом предусмотрена скидка в размере 25%.