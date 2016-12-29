На Поклонной горе откроется фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 29 декабря по 8 января 2017 года, сообщается на официальном сайте парка.

Фестиваль организован в рамках общенациональной программы "В кругу семьи" правительством Москвы и государственной корпорацией "Ростех".

Для жителей и гостей города на площадке фестиваля устроят настоящее увлекательное путешествие по России. Так, на центральной площади "Ледовой Москвы" расположится 40-метровая композиция — ледяной Московский Кремль, украшенный пятью башнями и каскадом ледовых горок. Именно он станет волшебным проводником по знаковым местам России — на площади также появятся и другие исторические памятники, выполненные из сверкающего льда — достопримечательности Санкт-Петербурга и Крыма, Волгограда и Кижей, Владимира и Владивостока, а также других городов.

На торжественную церемонию открытия фестиваля 29 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

"Интерактивная программа для детей и взрослых объединена идеей путешествия из Москвы по городам России. Посетители примут участие в шоу-представлениях, народных гуляниях, прокатятся с разнообразных ледяных горок, посетят Рождественскую ярмарку и городок сказок", — приводятся в сообщении слова президента программы "В кругу семьи" Александра Ковтунца.

"Ледовая Москва. В кругу семьи" претендует стать одним из самых запоминающихся новогодних событий. Праздничная новогодняя программа поразит яркими развлечениями и будет интересна как детям, так и взрослым, обещают организаторы.

В прошлом году проект "Ледовая Москва. В кругу семьи" представлял собой ледовую Москву в миниатюре. Среди экспонатов выставки были копии исторических достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка, памятники поэту Александру Пушкину, Минину и Пожарскому и другие. Для создания композиций было использовано около тысячи тонн льда. Парк ледяных скульптур стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тысяч человек.

Фестиваль будет открыт для гостей ежедневно с 29 декабря до 8 января с 11.30 до 22.00.