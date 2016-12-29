США
29.1229 декабря10:54МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Москва

На Поклонной горе откроется фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

00:2829.12.2016
(обновлено: 00:30 29.12.2016)
01090
Поклонная гора. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 29 декабря по 8 января 2017 года, сообщается на официальном сайте парка.

Новогодняя ёлка и памятник Владимиру Ленину на ВДНХ в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВДНХ получит от Москвы 3,6 миллиарда рублей на ландшафтный парк

Фестиваль организован в рамках общенациональной программы "В кругу семьи" правительством Москвы и государственной корпорацией "Ростех".

Для жителей и гостей города на площадке фестиваля устроят настоящее увлекательное путешествие по России. Так, на центральной площади "Ледовой Москвы" расположится 40-метровая композиция — ледяной Московский Кремль, украшенный пятью башнями и каскадом ледовых горок. Именно он станет волшебным проводником по знаковым местам России — на площади также появятся и другие исторические памятники, выполненные из сверкающего льда — достопримечательности Санкт-Петербурга и Крыма, Волгограда и Кижей, Владимира и Владивостока, а также других городов.

На торжественную церемонию открытия фестиваля 29 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

"Интерактивная программа для детей и взрослых объединена идеей путешествия из Москвы по городам России. Посетители примут участие в шоу-представлениях, народных гуляниях, прокатятся с разнообразных ледяных горок, посетят Рождественскую ярмарку и городок сказок", — приводятся в сообщении слова президента программы "В кругу семьи" Александра Ковтунца.

"Ледовая Москва. В кругу семьи" претендует стать одним из самых запоминающихся новогодних событий. Праздничная новогодняя программа поразит яркими развлечениями и будет интересна как детям, так и взрослым, обещают организаторы.

Дед Мороз возле специального автопоезда с главной Новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дед Мороз посетил 40 городов и раздал более двух миллионов подарков

В прошлом году проект "Ледовая Москва. В кругу семьи" представлял собой ледовую Москву в миниатюре. Среди экспонатов выставки были копии исторических достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка, памятники поэту Александру Пушкину, Минину и Пожарскому и другие. Для создания композиций было использовано около тысячи тонн льда. Парк ледяных скульптур стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тысяч человек.

Фестиваль будет открыт для гостей ежедневно с 29 декабря до 8 января с 11.30 до 22.00.

Комментировать
+
Москва
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.