Открывается станция "Фрунзенская" московского метро

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Станция "Фрунзенская" московского метро откроется 29 декабря после закрытия почти на год для замены эскалаторов и ремонта.

Ремонт станции и замену эскалаторов на "Фрунзенской" начали в январе 2016 года. Изначально сообщалось, что станция откроется к марту 2017 года, однако работы удалось завершить на два месяца раньше срока.

В конце октября работы по замене эскалаторов на станции были выполнены на 60%. Тогда полностью завершились работы по установке каркасов новых эскалаторов.

Реконструкцией станции занимались 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов. Работники выполнили капитальный ремонт вестибюля и провели монтаж новых касс и модернизированных турникетов.

Впервые "Фрунзенская" была запущена в 1957 году.