ВДНХ получит от Москвы 3,6 миллиарда рублей на ландшафтный парк

МОСКВА, 28 дек — РИА Недвижимость. Власти Москвы предоставят казенному предприятию города "Выставка достижений народного хозяйства" субсидии в 2016 году на 3,599 миллиарда рублей для создания ландшафтного парка, говорится в постановлении правительства Москвы на сайте мэрии.

Указанная сумма будет перенаправлена на эти цели из Адресно-инвестиционной программы Москвы на 2016-2019 годы с госпрограммы Москвы "Жилище", откуда возьмут 2,4 миллиарда рублей, и со столичной госпрограммы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 годы, откуда направят 1,199 миллиарда рублей, говорится в постановлении.

В то же время у ВДНХ заберут 2,26 миллиарда рублей в 2017 году и 1,04 миллиарда – в 2018 году, которые пойдут на осуществление Москвой функций столицы РФ, отмечается в документе.