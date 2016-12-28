Собянин поручил обеспечить безопасность в Москве в новогодние праздники

16:0028.12.2016
(обновлено: 16:08 28.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному правительству обеспечить безопасность в городе во время новогодних праздников.
"Прошу обеспечить в новогодние дни и рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом", — сказал Собянин в ходе заседания правительства.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в городе в новогодние праздники постоянно будут следить за работой всех ТЭЦ и котельных. В усиленном режиме организован контроль за содержанием мест массового пребывания населения. На случай чрезвычайной ситуации в Москве сформированы силы и средства в составе более 400 единиц пожарно-спасательной техники и более 1,2 тысячи человек.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.