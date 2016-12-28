Собянин поручил обеспечить безопасность в Москве в новогодние праздники

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному правительству обеспечить безопасность в городе во время новогодних праздников.

"Прошу обеспечить в новогодние дни и рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом", — сказал Собянин в ходе заседания правительства.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в городе в новогодние праздники постоянно будут следить за работой всех ТЭЦ и котельных. В усиленном режиме организован контроль за содержанием мест массового пребывания населения. На случай чрезвычайной ситуации в Москве сформированы силы и средства в составе более 400 единиц пожарно-спасательной техники и более 1,2 тысячи человек.