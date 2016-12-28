Московский зоопарк в новогодние каникулы будет работать без выходных
15:1928.12.2016
(обновлено: 15:25 28.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский зоопарк в новогодние каникулы будет работать без выходных, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09.00 до 17.00. В последний день уходящего года, 31 декабря, он будет работать с 09.00 до 15.00. Свои двери зоосад откроет уже 1 января в 09.00", — говорится в сообщении.
Посетителей также ожидает особая программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Впервые в зимние каникулы посетители увидят, как кормят красных панд, бамбуковых акул и скатов. Кормления будут сопровождаться занимательными рассказами киперов. От них зрители узнают, в какие игры больше всего любит играть красная панда, что общего между акулой и бамбуком.
Кроме этого, развлекать гостей зоопарк планирует и новогодними программами. С 4 по 8 января здесь пройдёт "Новогодний переполох" с участием настоящего "золотого" петуха — главного символа нового года. В эти же дни на старой территории состоится сказочное представление "Хоровод животных с Дедом Морозом".
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