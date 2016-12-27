В Москве объявили конкурс на 63 млрд рублей на строительство трассы и метро

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Департамент строительства Москвы ищет управляющую компанию по строительству участка трассы Солнцево-Бутово-Видное и метро в новой Москве, максимальная цена контракта — 63 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Контрактом предусматривается строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное на участке от Калужского шоссе до улицы Поляны и Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от станции "Саларьево" до станции "Столбово". Метро планируется построить до июня 2018 года.

Ранее заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин сообщал, что один из крупнейших строительных подрядчиков России "Мостотрест" может принять участие в конкурсе на продление Сокольнической линии московского метро от "Саларьево" до "Столбово", который должен быть объявлен до конца года.

На новом участке Сокольнической линии протяженностью 9,4 километра на территории новой Москвы предполагается открыть четыре новые станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово", говорил ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, строительство будет вестись открытым способом.