Правительство одобрило изменения в Генплан Москвы

МОСКВА, 27 дек — РИА Недвижимость. Правительство РФ согласовало изменения в Генеральный план Москвы в отношении присоединенных в 2012 году территорий, сообщается в распоряжении кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое заключение о согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план города федерального значения Москвы … в части осуществления функций столицы Российской Федерации", — говорится в нем.

В настоящее время в Москве действует Генплан, утвержденный в 2010 году. Документ нуждается в актуализации в связи с присоединением в 2012 году к столице новых территорий, так называемой новой Москвы. Актуализированный Генплан столицы предполагается принять в первой половине 2017 года.