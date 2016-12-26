Реконструкция усадьбы Голицыных в Москве обойдется в 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Реконструкция зданий усадьбы Голицыных в Москве и переустройство их под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI веков оценивается почти в 1,9 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Ранее Главгосэкспертиза России согласовала переустройство усадьбы Голицыных на Волхонке в центре Москве под музейный квартал. Реконструкция пройдет в двухэтажном кирпичном флигеле 1880 года постройки, одноэтажном служебном флигеле конца ХIХ века, служебном корпусе 1778 года постройки и в главном доме, возведенном в 1759 году.
Усадьба Голицыных, построенная в середине XVIII века по проекту петербургского архитектора Саввы Чевакинского, стала первым российским публичным музеем, посещать который можно было всем гражданам. В 1774 усадьба была частично перестроена Матвеем Казаковым, а затем сохранялась в неизменном виде вплоть до 1929 года, когда в нее переехала Коммунистическая академия. Позднее в главном доме усадьбы располагался Институт философии Академии наук СССР (затем — Российской академии наук).