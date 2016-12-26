Реконструкция усадьбы Голицыных в Москве обойдется в 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Реконструкция зданий усадьбы Голицыных в Москве и переустройство их под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI веков оценивается почти в 1,9 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Отмечается, что реконструкция начнется в следующем году и продлится по 2021 год включительно. Подрядчика планируется определить по итогам конкурса с ограниченным участием, который проводит ГМИИ имени Пушкина. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,889 миллиарда рублей, при этом 1,45 миллиарда рублей рассчитывается потратить в 2021 году.

Ранее Главгосэкспертиза России согласовала переустройство усадьбы Голицыных на Волхонке в центре Москве под музейный квартал. Реконструкция пройдет в двухэтажном кирпичном флигеле 1880 года постройки, одноэтажном служебном флигеле конца ХIХ века, служебном корпусе 1778 года постройки и в главном доме, возведенном в 1759 году.

Проект, в частности, согласно материалам Главгосэкспертизы, предусматривает размещение в реконструированных помещениях части экспозиции галереи, лекционно-выставочного центра, административно-технических помещений, реставрационных мастерских, коммуникационного центра. В новый блок музея в том числе перевезут произведения Моне, Ренуара, ван Гога, Матисса и Пикассо.

Усадьба Голицыных, построенная в середине XVIII века по проекту петербургского архитектора Саввы Чевакинского, стала первым российским публичным музеем, посещать который можно было всем гражданам. В 1774 усадьба была частично перестроена Матвеем Казаковым, а затем сохранялась в неизменном виде вплоть до 1929 года, когда в нее переехала Коммунистическая академия. Позднее в главном доме усадьбы располагался Институт философии Академии наук СССР (затем — Российской академии наук).