На благоустройство ВДНХ намерены потратить более семи миллиардов рублей

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. ВДНХ может потратить более 7 миллиардов рублей в течение двух лет на благоустройство, в том числе строительство восьми новых павильонов, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документации, на Центральной аллее, в зоне ЭКСПО, Парке знаний и Ландшафтном парке планируется отреставрировать восемь павильонов с приспособлением их к современному использованию и проведению выставок, снести более 10 павильонов, создать парки для массовых посещений. Кроме того, необходимо провести реконструкцию системы контроля и управления доступа автотранспорта на парковочные зоны и территорию ВДНХ.

На работы отводится не более 630 дней. Максимальная цена контракта – 7,2 миллиарда рублей, источник финансирования – бюджет Москвы. Технический заказчик работ будет определен 17 января 2017 года по итогам конкурса.