В Москве в пятницу вечером пробки достигли восьми баллов

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Загруженность дорог в Москве вечером в пятницу оценивается в 8 баллов, следует из информации сервиса "Яндекс.Пробки".

Как сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта, наибольшие затруднения зафиксированы в движении в сторону области.

Так, наблюдаются пробки на проспекте Андропова — от улицы Трофимова до Коломенского шоссе, на Волгоградском проспекте — от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Самаркандского бульвара, на проспекте Мира — от улицы Кибальчича до улицы Малахитовая, а также на шоссе Энтузиастов — от улицы Душинская до проспекта Буденного.

Кроме того, движение затруднено на ТТК на внешней стороне — от улицы Южнопортовая до улицы 1905 года. Также замедлено движение на кольцевых магистралях и МКАД — на северо-западе внутренней стороны от улицы Молодогвардейская до Маршалла Катукова и на севере внешней стороны — от улицы Народная до улицы Делегатская.