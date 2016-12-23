Собянин рассказал о популярности шахмат среди москвичей

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Одним из самых популярных видов спорта в Москве являются шахматы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Шахматы являются одним из самых популярных видов спорта в Москве. Наверное, никто даже не пытался посчитать, сколько людей занимается шахматами. В школах занимаются около 60 тысяч ребят в разных секциях и кружках, это мы знаем точно, это практически каждый десятый школьник", — сказал Собянин, выступая на торжественном открытии Центрального дома шахматиста на Гоголевском бульваре.

Он вспомнил традицию проведения шахматных турниров на Бульварном кольце и отметил, что в последнее время возродились многие шахматные клубы в столице. Собянин выразил надежду, что реконструкция Центрального дома шахматиста будет способствовать еще большей популярности этого вида спорта.