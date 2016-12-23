Выходные в Москве: новогодние фильмы и чтения Чарльза Диккенса

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Предпраздничные выходные станут прекрасным временем, чтобы погрузится в сказку вместе с традиционными новогодними "Елками" Тимура Бекмамбетова или новым фэнтези-фильмом Александра Войтинского про Деда Мороза, посетить выставку "Каждый вечер перед сном" о мини-мультфильме Юрия Норштейна или экспозицию, посвященную архитектуре театра, а также послушать чтения "Рождественской песни" Чарльза Диккенса.

Выставки

В галерее на Солянке в среду открылась экспозиция "Каждый вечер перед сном", приуроченная к 75-летию художника-аниматора Юрия Норштейна. Вставочное пространство делится на две части: в одной гости увидят эскизы на пленке, раскадровки, графические наброски персонажей и сцен, созданных Норштейном и художником Валентином Ольшвангом, а в другой — интерактивные объекты и инсталляции современных российских художников, среди которых Алена Романова, Андрей Топунов, Ольга Божко и другие. В параллельной программе выставки проходят детские мастер-классы и ретроспектива советской анимации, а также небольшой фестиваль фортепьянной музыки. Посетить экспозицию можно до 19 февраля.

Музей архитектуры имени Щусева приглашает посетителей на совместную экспозицию с музеем имени Бахрушина "Мир – театр. Архитектура и сценография в России", посвященную формированию и развитию театра в России. Гости увидят макеты, декорации, архитектурную графику, архивные фотографии, костюмы, планы, зарисовки фасадов. Благодаря масштабному проекту, они узнают больше об архитектуре театра, его пространстве, пластике, форме и динамике, а также смогут проследить эволюцию построек от классицизма императорских театров в Москве и Петербурге к модернизму и неорусскому стилю. Особое внимание в экспозиции уделяется проектам таких сценографов, как Пьетро Гонзага, Владимир Щуко, Георгий Гольц, Борис Мессерер. Кроме того, посетители смогут оценить эскизы декораций Карла Росси, Казимира Малевича, Владимира Татлина, Бориса Кустодиева и других. Выставка продлится до 19 марта.

Театр

На сцене театра на Малой Бронной в субботу покажут пластический спектакль по мотивам повести Александра Куприна "Яма", без прикрас повествующей о жизни обитательниц и клиентов публичного дома. В сопровождении музыки венского композитора Фрица Крейслера герои постановки заговорят со зрителем не только диалогами и монологами произведения, но и самым выразительным и понятным языком в мире – языком своего тела. Постановщиком спектакля-размышления о социальной и личной катастрофе стал режиссер и хореограф Егор Дружинин, роли исполняют Олег Кузнецов, Ольга Ведерникова, Екатерина Дубакина, Александр Ткачев и другие.

В воскресенье днем со сцены Центра имени Мейерхольда прозвучит волшебная причта Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе", повествующая о скряге Скрудже, который в один прекрасный вечер пересмотрел всю свою жизнь. Мистическое произведение английского писателя прочитает актриса Елена Дементьева в музыкальном сопровождении виртуоза Вячеслава Жукова, в чьих руках звуки подручных предметов превращаются в рождественскую мелодию.

Кино

Традиционный новогодний альманах от Тимура Бекмамбетова "Елки-5" в этом году возвращается к своему привычному формату — уже знакомые всем герои делают очередные глупости и надеются на чудо. Так, Боря, чтобы восстановить семейное счастье, крадет у лучшего друга пингвина, Лыжник и Сноубордист устраивают сумасшедшую погоню за елкой, баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь, а профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. В картине снялись неизменные звезды "Елок" Иван Ургант и Сергей Светлаков, Гоша Куценко, а так же Мария Шукшина, Анна Хилькевич, Екатерина Шпица и другие. Режиссерами новогодних историй кроме Бекмамбетова стали Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкерко и Мария Лихачева. Саундрек к фильму — песню "Начинаем отмечать" записала группа "Ленинград".

В прокат выходит еще один российский новогодний фэнтези-фильм "Дед Мороз. Битва магов" режиссера Александра Войтинского ("Призрак"). Согласно сюжету, девочке Маше мерещатся страшные летающие монстры, из-за чего она становится объектом для насмешек со стороны одноклассников. В какой-то момент она становится свидетельницей битвы монстров с молодыми магами в центре Москвы. Один из магов спасает школьницу и отправляется с ней в секретную организацию, где она узнает, что Дед Мороз реально существует. Роль Деда Мороза сыграл Федор Бондарчук, его соперника Карачуна — Алексея Кравченко. В фильме также снимались Таисия Вилкова, Егор Бероев, Ксения Алферова и другие.