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Выходные в Москве: новогодние фильмы и чтения Чарльза Диккенса

15:1423.12.2016
(обновлено: 15:59 23.12.2016)
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Девушки на улице Кузнецкий мост в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Предпраздничные выходные станут прекрасным временем, чтобы погрузится в сказку вместе с традиционными новогодними "Елками" Тимура Бекмамбетова или новым фэнтези-фильмом Александра Войтинского про Деда Мороза, посетить выставку "Каждый вечер перед сном" о мини-мультфильме Юрия Норштейна или экспозицию, посвященную архитектуре театра, а также послушать чтения "Рождественской песни" Чарльза Диккенса.

Выставки

Дети фотографируются у новогодней ёлки. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Новогодние праздники в Москве: приключения с Роботом и путешествия в кино
В галерее на Солянке в среду открылась экспозиция "Каждый вечер перед сном", приуроченная к 75-летию художника-аниматора Юрия Норштейна. Вставочное пространство делится на две части: в одной гости увидят эскизы на пленке, раскадровки, графические наброски персонажей и сцен, созданных Норштейном и художником Валентином Ольшвангом, а в другой — интерактивные объекты и инсталляции современных российских художников, среди которых Алена Романова, Андрей Топунов, Ольга Божко и другие. В параллельной программе выставки проходят детские мастер-классы и ретроспектива советской анимации, а также небольшой фестиваль фортепьянной музыки. Посетить экспозицию можно до 19 февраля.

Музей архитектуры имени Щусева приглашает посетителей на совместную экспозицию с музеем имени Бахрушина "Мир – театр. Архитектура и сценография в России", посвященную формированию и развитию театра в России. Гости увидят макеты, декорации, архитектурную графику, архивные фотографии, костюмы, планы, зарисовки фасадов. Благодаря масштабному проекту, они узнают больше об архитектуре театра, его пространстве, пластике, форме и динамике, а также смогут проследить эволюцию построек от классицизма императорских театров в Москве и Петербурге к модернизму и неорусскому стилю. Особое внимание в экспозиции уделяется проектам таких сценографов, как Пьетро Гонзага, Владимир Щуко, Георгий Гольц, Борис Мессерер. Кроме того, посетители смогут оценить эскизы декораций Карла Росси, Казимира Малевича, Владимира Татлина, Бориса Кустодиева и других. Выставка продлится до 19 марта.

Театр

На сцене театра на Малой Бронной в субботу покажут пластический спектакль по мотивам повести Александра Куприна "Яма", без прикрас повествующей о жизни обитательниц и клиентов публичного дома. В сопровождении музыки венского композитора Фрица Крейслера герои постановки заговорят со зрителем не только диалогами и монологами произведения, но и самым выразительным и понятным языком в мире – языком своего тела. Постановщиком спектакля-размышления о социальной и личной катастрофе стал режиссер и хореограф Егор Дружинин, роли исполняют Олег Кузнецов, Ольга Ведерникова, Екатерина Дубакина, Александр Ткачев и другие.

Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
Дед Мороз на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
Дети играют в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Молодые люди на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Новогодняя иллюминация в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Кондитерские изделия в витрине одного из кафе на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа блинов на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.
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В воскресенье днем со сцены Центра имени Мейерхольда прозвучит волшебная причта Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе", повествующая о скряге Скрудже, который в один прекрасный вечер пересмотрел всю свою жизнь. Мистическое произведение английского писателя прочитает актриса Елена Дементьева в музыкальном сопровождении виртуоза Вячеслава Жукова, в чьих руках звуки подручных предметов превращаются в рождественскую мелодию.

Кино

Режиссер, актёр Фёдор Бондарчук. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Бондарчук намерен в новогоднюю ночь ходить по домам в образе Деда Мороза
Традиционный новогодний альманах от Тимура Бекмамбетова "Елки-5" в этом году возвращается к своему привычному формату — уже знакомые всем герои делают очередные глупости и надеются на чудо. Так, Боря, чтобы восстановить семейное счастье, крадет у лучшего друга пингвина, Лыжник и Сноубордист устраивают сумасшедшую погоню за елкой, баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь, а профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. В картине снялись неизменные звезды "Елок" Иван Ургант и Сергей Светлаков, Гоша Куценко, а так же Мария Шукшина, Анна Хилькевич, Екатерина Шпица и другие. Режиссерами новогодних историй кроме Бекмамбетова стали Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкерко и Мария Лихачева. Саундрек к фильму — песню "Начинаем отмечать" записала группа "Ленинград".

В прокат выходит еще один российский новогодний фэнтези-фильм "Дед Мороз. Битва магов" режиссера Александра Войтинского ("Призрак"). Согласно сюжету, девочке Маше мерещатся страшные летающие монстры, из-за чего она становится объектом для насмешек со стороны одноклассников. В какой-то момент она становится свидетельницей битвы монстров с молодыми магами в центре Москвы. Один из магов спасает школьницу и отправляется с ней в секретную организацию, где она узнает, что Дед Мороз реально существует. Роль Деда Мороза сыграл Федор Бондарчук, его соперника Карачуна — Алексея Кравченко. В фильме также снимались Таисия Вилкова, Егор Бероев, Ксения Алферова и другие.

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