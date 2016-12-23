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Москва

Новогодние праздники в Москве: приключения с Роботом и путешествия в кино

15:1423.12.2016
(обновлено: 15:21 23.12.2016)
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Дети фотографируются у новогодней ёлки. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва приготовила для своих жителей и гостей новогодние праздничные мероприятия, которые начнутся с "Кремлевской ёлки" в Государственном Кремлевском дворце 24 декабря.

Шар на елке. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Воспитанники детского дома нарядили главную елку страны в Кремле

Следом за ней в этот же день Москве начнется "Ёлка мэра", где каждый ребенок сможет стать главным героем шоу и поможет Деду Морозу спасти украденные подарки. На "Киноёлке" в "Мосфильме" юные жители отправятся в настоящую рождественскую кинодеревню, а на ВДНХ маленькие зрители смогут стать частью увлекательного приключения вместе с Роботом и встретиться с героями из любимых мультфильмов.

Главная елка страны

"Кремлевская Ёлка" — главное новогоднее представление в России — пройдет в Государственном Кремлевском Дворце с 24 декабря по 8 января 2017 года. Ежегодно здесь, в Кремлевском дворце, юных зрителей ждут любимые детские игры, увлекательные конкурсы, спектакли и кружевные хороводы.

Новогоднее убранство. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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"Елка" в библиотеке попала в рейтинг детских новогодних шоу в Москве

По традиции, в рамках новогодних представлений в Кремле 26 декабря откроется Общероссийская Ёлка, организованная по поручению президента Владимира Путина.

Главными героями новогодней сказки в Кремлевском дворце в этом году станут всеми любимые персонажи русских сказок – специально для юных зрителей отыграют мюзикл "Новогоднее путешествие в Лукоморье". Праздник будет сопровождаться театрализованными эстрадно-цирковыми представлениями в трех залах Кремлевского дворца.

Кроме того, юным гостям праздника обещают интересные подарки — полюбившиеся всем "башни Кремля". В этом году все, кто придет на Главную Ёлку страны, унесут с собой копию Спасской башни — символ России и ее столицы.

Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
Дед Мороз на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
Дети играют в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Молодые люди на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Новогодняя иллюминация в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Кондитерские изделия в витрине одного из кафе на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа блинов на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.
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В завершение же новогодних праздников в Кремле 8 января состоится благотворительная Патриаршая Ёлка, организованная специально для детей из воскресных школ, приютов и детских домов.

Интерактивный спектакль Новогодний переполох в Московском театре Кураж
© Фото: Московский театр "Кураж"
Рейтинг новогодних представлений: ставка на интеллектуальные шоу
Всего же в сезоне в рамках Главной Ёлки страны 2016-2017 пройдут 42 спектакля, ёлку в Кремле смогут посетить более 170 тысяч детей и родителей.

В подготовке и проведении Кремлевской Ёлки задействовано более 1,5 тысячи человек. В их числе — артисты театров, известные певцы и музыканты, воспитанники детских творческих коллективов. А встречать и провожать детей по традиции будут учащиеся и педагоги московских школ, студенты волонтеры московских вузов.

Новогодние кремлевские праздники организованы по инициативе Московской Федерации профсоюзов управлением делами президента РФ и правительством Москвы.

Похищение подарков на елке мэра

Для юных москвичей с 24 по 30 декабря в Гостином дворе устроят музыкальное представление и проведут мастер-классы в рамках новогодних елок мэра.

Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
© Fotolia/ ganzo12
WWF дал экологичные советы перед новогодними праздниками

Перед началом спектаклей зрители смогут провести время в интерактивной зоне вокруг новогодней ёлки. Гостей будут встречать аниматоры, которые предложат поиграть в активные игры.

На мастер-классах дети смогут смастерить собственную открытку или создать собственный вариант новогоднего поздравления, которое позже можно будет отправить кому-то по почте или оставить себе на память, говорится на официальном портале мэра Москвы. Также у посетителей будет возможность сделать особенные звездочки, которые найдут свое применение во время представления, а для любителей танцевать устроят веселую дискотеку.

Желающие смогут сделать фотографии на фоне объемных новогодних открыток.

Выбор новогодней ёлкиВыбери свою новогоднюю елку

Гости смогут перевоплотиться в любой образ в зоне "Арт-палитра", где желающим нанесут аквагрим, а после можно будет сфотографироваться всей семьей в игрушечном интерьере или попробовать себя в качестве художника.

Главные героями спектакля станут одинокая девочка Настя и колдун по имени Колотун, которые познакомятся накануне Нового года. "Коварный волшебник попытается сделать Настю своей помощницей в похищении новогодних подарков. Однако девочка сможет преодолеть свои недостатки, за которые ее и приметил Колотун. Она поможет Деду Морозу и найдет настоящих друзей", — пишет портал.

© Ruptly
"Дед Мороз" доставил на Красную площадь новогоднюю ель из Подмосковья

После окончания представления юные зрители получат сладкие подарки.

Спектакли будут бесплатными для детей-сирот, отличников, детей с ограниченными возможностями и из многодетных семей.

Представления будут проходить каждый день с 24 по 30 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00

Кино и цирк "Мосфильме"

"Киноёлка" на "Мосфильме" станет завершением годом российского кино. Представление для юных зрителей включит в себя кино, театр и цирк, где каждый ребенок сможет почувствовать себя главным героем шоу.

Доставка новогодней елки в Кремль
© РИА Новости. Илья Питалев
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В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны

Главное отличие мосфильмовской новогодней ёлки от других новогодних представлений заключается в ее познавательной составляющей. Помимо самого спектакля, насыщенного цитатами из фильмов и интересными фактами истории мирового кинематографа, зрители увидят выставку костюмов и сказочного реквизита.

Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российского кино: художник по костюмам спектакля Наталья Монева (работала на картинах "Любовь и голуби" (В. Меньшов), "Формула любви" (М. Захаров), "Конец прекрасной эпохи" (С. Говорухин).

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Дед Мороз отправил в подарок Крыму новогоднюю елку
Представление пройдет сразу в двух кинопавильонах — в одном построят комфортный зрительный зал, а в другом создадут рождественскую кинодеревню, где зрители увидят выставку сказочного реквизита, инсталляцию декораций, выставку костюмов из отечественных киносказок, фотовыставку, посвященную деятелям отечественного кино, фотостудию с хромакейным экраном, почту Деда Мороза, кинобуфет и насыщенную анимационную программу.

Традиционно проект "Киноёлка" на "Мосфильме" поддерживает благотворительный фонд "Спешите делать добро!". Представления продлятся до 7 января.

Спасти Деда Мороза вместе с роботом

Семейная ёлка от компании "Бал Роботов" проводится в Москве на "Робостанции" ВДНХ уже в третий раз и традиционно считается одним из лучших новогодних проектов Москвы. Проекты "Бал Роботов", "Бронебот: бои роботов" и "Робостанция" стали самыми популярными среди детей и родителей — их посетили уже свыше миллиона человек.

Елка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Одну из ёлок в центре Москвы посвятят Майе Плисецкой

В этом году интерактивная "Ёлка на Робостанции" продлится в историческом павильоне №2 до 8 января — это не только яркое шоу, но и интерактивное приключение с участием роботов со всего мира. Зрителей проведут в увлекательный мир кибернетики, физики, химии и робототехники, юные посетители станут героями настоящего приключения.

Главный Дед Мороз во время церемонии встречи на театрализованном представлении Зоополис в Московском зоопарке
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Дед Мороз приехал в Московский зоопарк, чтобы зажечь на елке первые огни
По сюжету, в канун Нового года брат с сестрой попадают на секретную робостанцию, где им предстоит спасти самого Деда Мороза. Оказывается, что волшебник упрятан его злым братом – ученым Профессором Морозом. Героям вместе с юными зрителями придется постараться, чтобы избежать коварных ловушек и решить задачки и загадки профессора. А помогать спасти Деда Мороза будет настоящий робот.

В прошлом году "Робоёлка" вошла в топ-5 самых популярных новогодних мероприятий для детей в России. В этом году организаторы постарались сделать сюжет еще более сложным, а интерактивные задачи настолько увлекательными, что даже в новогодние праздники детям захочется заняться наукой.

Будни Деда Мороза
Дед Мороз и Снегурочка на Новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
© РИА Новости. Михаил Озерский
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По многолетней традиции, главная елка страны с участием Деда Мороза проходит в Большом Кремлевском дворце.
Жители Москвы во время празднования Нового года на Патриаршем мосту
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка.
Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости. Нина Зотина
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Спуск с горы в купальниках в рамках фестиваля BoogelWoogel на склоне горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
Прибытие главного Деда Мороза из Великого Устюга на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета.
Участник II Международного Зимнего Фестиваля Санта Клауса и его друзей на горнолыжной базе Каракол
© РИА Новости. Владислав Ушаков
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Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.
Дед Мороз в зимнем лесу
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Именно 18 ноября, по наблюдениям синоптиков, на "родине" Деда Мороза в Вологодской области начинается настоящая морозная зима.
Дед Мороз поздравляет детей на новогоднем утреннике в детском саду № 71 в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Дед Мороз предпочитает носить длинную красную шубу, расшитую серебром, штаны, шапку, отороченную лебяжьим пухом и украшенные узором варежки.
Дед Мороз на открытии катальной горки в Александровском саду
© РИА Новости. Сергей Ермохин
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На костюм для главного новогоднего волшебника уходит примерно 4 метра материи, 5-6 метров тесьмы, 300-400 штук стразов, 1,5 метра меха.
Оркестр Дедов Морозов во время шествия Вссероссийского Деда Мороза по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды.
Инспектор ГИБДД города Москвы остановил машину с человеком, наряженным в костюм Деда Мороза
© РИА Новости. Лизунов ю.
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Борода Деда Мороза символизирует могущество, счастье, благополучие и богатство.
Главный Дед Мороз России из Великого Устюга едет на санях в резиденции татарского Деда Мороза в селе Яна-Кырлай
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Главный Дед Мороз России из Великого Устюга в резиденции татарского Деда Мороза в селе Яна-Кырлай.
Дед Мороз и Снегурочка на набережной города Адлера
© РИА Новости. Михаил Мордасов
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В 1920-е годы Россия вступила на путь борьбы с "религиозными предрассудками". С 1929 года Дед Мороз стал "религиозным хламом". Впервые Дед Мороз и Снегурочка появились перед детьми в 1937 году в московском Доме Союзов.
Главный Дед Мороз России из Великого Устюга общается с детьми в резиденции татарского Деда Мороза в селе Яна-Кырлай
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов".
Седьмые Олонецкие игры Дедов Морозов прошли в городе Олонец
© РИА Новости. Замир Усманов
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"Олонецкие игры Дедов Морозов" в городе Олонец.
Участники велопробега Дедов Морозов и Снегурочек на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Участники велопробега Дедов Морозов и Снегурочек на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Александр Хвыля в роли дедушки Морозко в фильме Морозко, 1965 год
© РИА Новости
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Александр Хвыля в роли дедушки Морозко в фильме Александра Роу "Морозко", 1965 год. Р
Всероссийский Дед Мороз во время посещения Москвариума на территории ВДНХ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Всероссийский Дед Мороз во время посещения "Москвариума" на территории ВДНХ.
Дед Мороз из Великого Устюга во время тожественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре
© РИА Новости. Николай Хижняк
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По традиции, путешествие Деда Мороза по стране завершится 31 декабря в Москве, где у него имеется резиденция.
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Ппервая благотворительная елка от "Союзмультфильма"

Первая семейная ёлка "Мультяшки" в 75-м павильоне на ВДНХ, организованная киностудией "Союзмультфильм", станет одним из самых крупных праздничных мероприятий для детей в России и пройдет под девизом — "День семьи вместе с любимыми героями "Союзмультфильма". Более 5 тысяч детей-сирот, а также детей из приемных и многодетных семей Москвы и Московской области посетят ёлку в эти дни.

Посетительница на катке, архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Пятьдесят подмосковных парков примут участие в акции "Зимний сад"

Благотворительная ёлка призвана обратить внимание на проблемы многодетных и приемных семей. Ее посетят известные политики, бизнесмены, общественные и культурные деятели. "Семейные ценности, поддержка семьи со стороны государства и общества будут в фокусе предстоящих мероприятий праздника", — отмечают организаторы.

На период новогодних каникул с 24 декабря по 8 января 75-й павильон ВДНХ превратится в многофункциональную площадку. Юных москвичей и гостей столицы ждут всевозможные мастер-классы в "Городе мастеров" и приключенческие квесты в стране "Мультяшек". Кроме того, дети смогут покататься на роликах, посетить захватывающие аттракционы и даже пройти школу юного Деда Мороза.

Москва предновогодняя
Праздничная иллюминация на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Праздничная иллюминация на Красной площади.
Посетительницы ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Продавцы на елочном базаре ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Елочный базар ГУМ-Ярмарки на Красной площади.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Горожане гуляют на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Горожане гуляют на Красной площади.
Девушки фотографируются на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Светящийся новогодний шар, установленный на набережной у Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодний шар на набережной у Московского международного делового центра "Москва-Сити".
Девушка во время тестового включения световой новогодней инсталляции Музыкальный лес на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Тестовое включение световой новогодней инсталляции "Музыкальный лес" на Пушкинской площади.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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На Пушкинской площади в Москве.
Продажа сувениров на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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Продажа сувениров на ГУМ-Ярмарке на Красной площади.
Девочка на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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На ГУМ-Ярмарке на Красной площади.
Тестовое включение световой новогодней инсталляции Музыкальный лес на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Тестовое включение световой новогодней инсталляции "Музыкальный лес" на Пушкинской площади.
Украшение елки в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Украшение елки в Камергерском переулке.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади.
Горожане катаются на коньках на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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На ГУМ-Катке на Красной площади.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Тестовое включение световой новогодней инсталляции Музыкальный лес на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Тестовое включение световой новогодней инсталляции "Музыкальный лес" на Пушкинской площади.
Витрина украшенная новогодней иллюминацией на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Витрина на Тверской улице.
Стеклянные двери в центре Москвы украшенные к Новому году
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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С 16 декабря по 15 января в Москве будет проходить фестиваль "Путешествие в Рождество".
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Жителей и гостей города ожидает масштабное костюмированное представление с участием персонажей всеми любимых мультфильмов "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Карлсон" и многих других.

Прохожие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В Парке Горького к Новому году появится "застывшая в воздухе" елка

Впервые в мире российские зрители всех возрастов уже с 29 декабря увидят спектакль Юрия Грымова по знаменитому роману Артура Конан-Дойла "Затерянный мир" — самого невероятного приключения с впечатляющими декорациями и реалистичными динозаврами.

В день открытия Ёлки в 13.00 состоится праздничный концерт в честь 80-летия "Союзмультфильма". На открытие приглашены мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Петросян. В роли ведущего праздника выступит заслуженный артист России Александр Олешко, а поздравить любимых мультгероев и гостей Ёлки придут театр-студия "Непоседы" в сопровождении звезд спорта и эстрады.

IQ елка и утренник в библиотеке

Традиционно в этом году "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" составил рейтинг детских новогодних представлений Москвы. В этом году в список впервые попала "Ёлка" в библиотеке.

Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Названа стоимость установки главной новогодней елки в Кремле

Так, в рейтинге оказалось представление, которое проведут в Библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина. На утреннике дети встретятся со сказочными персонажами, в том числе с Дедом Морозом и Снегуркой, увидят спектакль "Петрушка" и получат сладкие подарки.

Согласно исследованию, лучшими представлениями стали IQ Ёлка "Тайна планеты Z" и "Новогодний песочный калейдоскоп", набравшие по 12 баллов из возможных 13. Всего в рейтинг вошли 114 представлений в Москве, из которых 23 — лидеры, занявшие первые три места. Это представления, набравшие 12, 11 и 10 баллов. При этом максимальное количество баллов не смог набрать никто.

Винтаж и новые технологии на фестивале "Путешествие в Рождество"
Москвичи на ледяной горке на Манежной площади, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Самый масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве в пятницу, 16 декабря.
Дед Мороз на церемонии открытия московского фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз и будет вдвое длиннее, чем обычно — продлится целый месяц, до 15 января.
Фестиваль Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Между Манежной площадью и площадью Революции горожане найдут всё, что нужно для подготовки дома к празднику: текстильные, вязаные, валяные украшения, созданные вручную по технологии XIX века, винтажные игрушки 1950–1980-х годов.
Фестиваль Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
© Владимир Астапкович
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Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.
Жители на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Пушкинскую площадь преобразит "Музыкальный лес" — уникальная светодинамическая инсталляция, где любимые новогодние и рождественские мелодии создадут уютную атмосферу праздника.
Артист уличного театра Pololo на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Артист уличного театра Pololo на Пушкинской площади.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия московского фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Первые огни фестиваля "Путешествие в Рождество" зажег мэр российской столицы вместе с юными москвичами.
Фестиваль Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Путешествие в Рождество" на Манежной площади.
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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На фестивальных площадках расположилось более 200 торговых шале. В них гости смогут приобрести ёлочные игрушки, рождественские украшения для дома, детские игрушки и наборы для творчества, а также угощения к праздничному столу.
Памятник Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в Камергерском переулке в Москве
© Владимир Астапкович
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Впервые елки для фестиваля украсили известные российские дизайнеры. На Кузнецком мосту появились ёлки от Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Александра Терехова. Всего на улицах и площадях столицы к празднику установили более 150 елей, украшенных в красно-золотом цвете.
Жители на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
Новогодняя иллюминация на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Вдоль всей Тверской улицы разместились фонари, стилизованные французскими дизайнерами под бокалы с шампанским.
Новогодняя иллюминация на Манежной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В прошлом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе, их посетили около 15 миллионов человек.
Санта-Клаус фотографируется с детьми на открытии Дома Санты в рамках фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Санта-Клаус фотографируется с детьми на открытии Дома Санты на Тверской площади.
Жители на Пушкинской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
Артисты во время ледового шоу Чиполлино на площади Революции в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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На площади Революции фестиваль "Путешествие в Рождество" открыло ледовое шоу "Чиполлино".
Сувенирный магазин на Манежной площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Сувенирный магазин на Манежной площади.
Новогодняя иллюминация в рамках фестиваля Путешествие в Рождество у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Новогодняя иллюминация у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Фестиваль еды развернется на Тверской площади и в Камергерском переулке, где посетителей порадует меню с разнообразными блюдами — фермерскими бургерами, выпечкой, горячими лимонадами и традиционной едой разных народов мира.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Светодиодный шар высотой 17 метров, установленный в рамках фестиваля Путешествие в Рождество на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Параллельно с "Путешествием в Рождество" до 19 февраля будет проходить фестиваль "Рождественский свет", в рамках которого Москву украсили более 400 оригинальных световых инсталляций, в частности световой шар диаметром в 17 метров.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.
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Рейтинг детских новогодних представлений Москвы зимы-2016/2017 направлен на изучение рынка представлений для детей и привлечение общественного внимания к вопросам качества их организации. Впервые подобный рейтинг был опубликован в декабре 2012 года.

Для дистанционной оценки было установлено восемь критериев, которые разработаны с привлечением группы детей. Критерии оценивают красочность представления, его сюжет и наличие подарка. Данные для проведения дистанционной оценки получены из открытых источников, а также из телефонных комментариев организаторов шоу и компаний, реализующих билеты. Экспертную дистанционную оценку проводили специалисты отдела "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

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Судьба главной елки страны
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