Вестибюли ряда станций столичного метро закроют в выходные

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вестибюли нескольких станций московского метрополитена закроют для пассажиров в ближайшие выходные из-за работ по благоустройству, сообщила в пятницу пресс-служба столичной подземки.

С 20.00 пятницы, 23 декабря, до 07.00 субботы, 24 декабря, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Кропоткинская". Вход и выход будет осуществляться через южный вестибюль (выход на Гоголевский бульвар).

С 22.00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник, 26 декабря, для пассажиров будут также закрыты: северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки", южный вестибюль станции "Нахимовский проспект".

С 02.00 субботы, 24 декабря, до понедельника, 26 декабря, закроют северный вестибюль станции "Октябрьское поле" и южные вестибюли станций "Сходненская" и "Ясенево".

В метрополитене также напомнили, что до 31 декабря 2016 года для пассажиров закрыты восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции "Полежаевская", до 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская". Кроме того, в связи с проведением работ по замене эскалаторных комплексов закрыты станция "Фрунзенская" (до 28 февраля 2017 года), северный вестибюль станции "Красные ворота" (до 31 августа 2017 года), северный вестибюль станции "Ленинский проспект" (до 30 сентября 2017 года). Вход и выход – через южный вестибюль и вестибюли станции "Площадь Гагарина" Московского центрального кольца (МЦК).