"Елка" в библиотеке попала в рейтинг детских новогодних шоу в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новогодняя "елка", которая проводится в библиотеке, впервые попала в рейтинг праздничных представлений Москвы, об этом сообщила пресс-служба проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы зимы-2016/2017 подготовлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и направлен на изучение рынка представлений для детей и привлечение общественного внимания к вопросам качества их организации. Впервые подобный рейтинг был опубликован в декабре 2012 года.

"Впервые в этом году в список попала елка, которую проведут в библиотеке (Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина). Программа у нее простая — встреча со сказочными персонажами, в том числе Дедом Морозом со Снегуркой, потом спектакль "Петрушка" и вручение сладких подарков", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, лучшими представлениями стали IQ Елка "Тайна планеты Z" и "Новогодний песочный калейдоскоп", набравшие по 12 баллов из возможных 13. Всего в рейтинг вошли 114 представлений в Москве, из которых 23 — лидеры, занявшие первые три места. Это представления, набравшие 12, 11 и 10 баллов. При этом максимальное количество баллов не смог набрать никто.

Для дистанционной оценки было установлено восемь критериев, которые разработаны с привлечением группы детей. Критерии оценивают красочность представления, его сюжет и наличие подарка. Данные для проведения дистанционной оценки получены из открытых источников, а также из телефонных комментариев организаторов шоу и компаний, реализующих билеты. Экспертную дистанционную оценку проводили специалисты отдела "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".