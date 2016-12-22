В Москве утром ожидается сильный туман

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Москве предупреждает жителей и гостей столицы о сильном тумане с ухудшением видимости до 200 метров в четверг в первой половине дня.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков в ближайшие часы 22 декабря с сохранением до 11 часов текущего дня по городу Москве местами ожидается туман, с ухудшением видимости 200-500 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время непогоды возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

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